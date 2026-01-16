Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Almanya Temasları Başlıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

ŞARA’NIN ALMANYA’DA GÖRÜŞMELERİ

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Salı günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başbakanlıkta buluşacağını aktardı. İkili görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

YİNE ÖNEMLİ TOPLANTILAR VAR

Hille, Şara’nın daha sonra Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda, Almanya’nın önde gelen şirketlerinin temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısına katılacağını belirtti. Bu toplantıya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’ün de katılacağı bilgisi verildi. Hille, ayrıca Şara’nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini dile getirdi.