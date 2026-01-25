Suriye’de Ateşkes Eşliğinde Kanlı Olaylar Devam Etmekte

SİLAHLAR SUSMUYOR

Suriye’de ateşkes uygulamasına rağmen çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü YPG/SDG tarafından ateş açılması sonucu, Suriye’nin kuzeydoğusunda, biri Haseke’de diğeri ise Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKES SÜRESİ UZATILDI

24 Ocak’ta Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile yapılan ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, bu durumun DAEŞ tutuklularının ABD tarafından Irak’a sevk edilmesi operasyonuna destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

İNSANİ KORİDOR AÇILDI

25 Ocak’ta ise, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap ve Haseke bölgesinden Şam yönetimindeki bölgelere doğru iki insani koridor açıldığı bilgisine ulaşıldı.