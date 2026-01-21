Suriye’de Ateşkes Sonrası Harekâtın Kapsamı Artıyor

Suriye’de önemli gelişmeler yaşanıyor. 10 Mart Mutabakatı’nı tanımayan PKK/YPG terör örgütüne karşı harekete geçen Suriye ordusu, ilk olarak Tabka ve Deyrizor şehirlerinde kontrol sağladı. Ardından Rakka şehir merkezine yönelen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan tamamen temizledi. Rakka’da vatandaşlar, teröristlerden kurtulmanın sevincini yaşarken, Şam yönetimi YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE YPG/SDG ARASINDA ATEŞKES

Suriye hükümeti ile YPG/SDG, tam entegrasyonu sağlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Haberi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, SANA’ya verdiği demeçle duyurdu. Şara, “Devlet kurumları SDG’nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDE ATEŞKES İHLALİ

Ancak terör örgütünün anlaşmaya uyup uymayacağı endişeleri sürerken, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, SDG/YPG’ye verilen sürenin ilk gününde ateşkesin ihlal edildiği belirtildi. “İlan edilen ateşkesin ardından SDG’nin saldırılarında 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. SDG, ateşkesin ilk gününde ordu mevzilerimizi 35’ten fazla kez hedef aldı” ifadeleri aktarıldı.

ANLAŞMANIN AÇIK DETAYLARI

Söz konusu anlaşmaya göre, Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes belirtiliyor. Ayrıca, tüm örgüt üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen Suriye hükümetine devredilmesi ve Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ile entegre edilmesi kararı alındığı bildirildi. Ayrıca, enerji kaynakları ve sınır kapılarının da devlet kontrolüne geçeceği belirtiliyor.

