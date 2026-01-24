Suriye’de Ateşkes Süresi Doldu: Gerginlik Devam Ediyor

Suriye yönetimi ile YPG arasında gerçekleştirilen 4 günlük geçici ateşkes, Türkiye Saati ile 20.00’de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Aynularab ve Haseke bölgelerindeki cephe hattında genel olarak sükunet hakimken, gergin bir bekleyişin sürdüğü gözlemleniyor.

CEPHEDEN GELEN HABERLER

Suriye ordusu, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonu, daha sonra nehri doğusundaki aşiretlerin de katılımıyla genişletti. Bu süreçte, örgüt tarafından işgal edilen toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin kontrolüne geçmişti. Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak’ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesini, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olmasını ve YPG mensuplarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonunu öngören hükümler içeriyordu.

ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASI

Ancak YPG’nin anlaşmaya uyma konusundaki isteksizliği sebebiyle, 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, YPG’ye entegrasyon için 4 günlük bir süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.