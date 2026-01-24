Suriye’de Ateşkes Süresi Doldu: Gerginlik Devam Ediyor

suriye-de-ateskes-suresi-doldu-gerginlik-devam-ediyor

Suriye yönetimi ile YPG arasında gerçekleştirilen 4 günlük geçici ateşkes, Türkiye Saati ile 20.00’de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Aynularab ve Haseke bölgelerindeki cephe hattında genel olarak sükunet hakimken, gergin bir bekleyişin sürdüğü gözlemleniyor.

CEPHEDEN GELEN HABERLER

Suriye ordusu, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonu, daha sonra nehri doğusundaki aşiretlerin de katılımıyla genişletti. Bu süreçte, örgüt tarafından işgal edilen toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin kontrolüne geçmişti. Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak’ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesini, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olmasını ve YPG mensuplarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonunu öngören hükümler içeriyordu.

ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASI

Ancak YPG’nin anlaşmaya uyma konusundaki isteksizliği sebebiyle, 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, YPG’ye entegrasyon için 4 günlük bir süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ta Transfer Gündeminde Djibril Sow VAR

Beşiktaş, orta saha için Sevilla'dan Djibril Sow'u gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda beklenmedik bir ayrılığın olabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Galatasaray’ın Karagümrük Karşısındaki Farklı Zaferi

Galatasaray, Gabriel Sara'nın attığı iki golle ve Osimhen'in desteğiyle Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sara, Süper Lig'de erken gol atan oyunculardan biri oldu.
Gündem

Galatasaray Fatih Karagümrük’ü 3-1 Mağlup Ederek Puanını 46 Yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Galatasaray’ın Yeni Transferi Yaser Asprilla İstanbul’a Geliyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kadrosuna dahil etti. Transferin duyurusu sosyal medya üzerinden özel bir video ile yapıldı.
Gündem

Trump’tan Kanada’ya sert uyarı gümrük vergisi tehdidi

Trump, Kanada'nın Çin ile daha sıkı ilişkilere girmesinin ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar vereceğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.