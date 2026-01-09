Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

suriye-de-catismalar-tirmaniyor-ikinci-operasyon-yolda

Suriye’de çatışmalar tırmanıyor. Suriye ordusu, geçtiğimiz gün nokta atışı operasyonlar düzenleyerek, gece boyunca yoğun çatışmalara sahne oldu. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki uzantısı SDG’ye yönelik başlatılan operasyonların Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda bir mahalleye sıkışan YPG/SDG unsurlarının tahliye süreci de başlamış durumda.

ATEŞKES İHLALLERİ YAŞANIYOR

Tahliye süreci devam ederken, terör örgütü YPG/SDG mensupları, Şeyh Maksud Mahallesi’ne gelen tahliye otobüslerine ateş açma girişiminde bulundu. Örgüt üyeleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak direnişe geçeceklerini duyurdu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun YPG’ye karşı ikinci bir büyük operasyon düzenleme hazırlığında olduğunu belirtti. Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Hızla diğer mahallelere gitmeye çağırıyoruz.” Ayrıca, insani yardım koridorunun saat 16.00 ile 18.00 arasında açık olacağını belirten yetkililer, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki vatandaşları, El-Awarid koridoru üzerinden Halep’in diğer mahallelerine hızla gitmeye davet etti.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPILIYOR

Açıklamada, terör örgütüne son bir kez çağrı yapılarak, “SDG’ye silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve güvenliklerini sağlamak için çalışacağız.” denildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek, ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde destek sözü verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.