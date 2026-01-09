Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye’de çatışmalar tırmanıyor. Suriye ordusu, geçtiğimiz gün nokta atışı operasyonlar düzenleyerek, gece boyunca yoğun çatışmalara sahne oldu. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki uzantısı SDG’ye yönelik başlatılan operasyonların Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda bir mahalleye sıkışan YPG/SDG unsurlarının tahliye süreci de başlamış durumda.

ATEŞKES İHLALLERİ YAŞANIYOR

Tahliye süreci devam ederken, terör örgütü YPG/SDG mensupları, Şeyh Maksud Mahallesi’ne gelen tahliye otobüslerine ateş açma girişiminde bulundu. Örgüt üyeleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak direnişe geçeceklerini duyurdu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun YPG’ye karşı ikinci bir büyük operasyon düzenleme hazırlığında olduğunu belirtti. Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Hızla diğer mahallelere gitmeye çağırıyoruz.” Ayrıca, insani yardım koridorunun saat 16.00 ile 18.00 arasında açık olacağını belirten yetkililer, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki vatandaşları, El-Awarid koridoru üzerinden Halep’in diğer mahallelerine hızla gitmeye davet etti.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPILIYOR

Açıklamada, terör örgütüne son bir kez çağrı yapılarak, “SDG’ye silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve güvenliklerini sağlamak için çalışacağız.” denildi.