Suriye’de Erdoğan ve Şara Kritik Gelişmeleri Görüştü

Suriye’de PKK-SDG’nin, Halep’teki sivil yerleşimlere ve Suriye ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, Suriye Ordusu’nun başlattığı operasyonlar sürüyor. Suriye Ordusu, stratejik bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirirken, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın telefonla görüştüğü ve görüşmede Halep’teki son gelişmeler ile istikrarı artırmanın yollarının tartışıldığı ifade edildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

10 Mart 2025 tarihinde Suriye’deki yeni rejim ile PKK/YPG’nin uzantısı SDG arasında bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, SDG’nin Suriye güçlerine entegrasyonu kararlaştırılmıştı. Ancak, Suriyeli yetkililer geçen süreçte SDG’nin belirtilen anlaşma maddelerine uyum sağlamadığını bildirdi. Son günlerde SDG unsurları, Halep’te sivil yerleşimlerle Suriye ordusuna yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirdi. Kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden Suriye Ordusu’nun mevzilerini, hükümet kontrolündeki sivil alanları, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alarak yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Şehir merkezinde bulunan konutlar, hastaneler ve okullar da bu saldırılarda hedef alındı ve bu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa çerçevesinde karşı saldırılar düzenleyerek, saldırıların yapıldığı yerleri hedef aldı.

SDG NEDEN SALDIRIYA GEÇTİ?

Güvenlik kaynaklarından alının bilgilere göre; Suriye hükümeti, Halep özelinde ve genelinde SDG ile uzlaşılmış bir barış çözümüne ulaşılması yolunda pek çok girişimde bulundu. Son olarak, 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları görüşüldü, fakat SDG tarafının samimi bir tutum sergilememesi nedeniyle somut bir çözüm elde edilemedi. Örgüt, Esad rejiminin kalıntılarını desteklemeye devam ederek Suriye devleti ve halkı aleyhinde faaliyetlerini sürdürdü. Bu saldırılar, son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal ederek, örgütün barış ve entegrasyon konularında ciddiyet göstermediğini ortaya koydu. Bu gelişmeler sonucunda da Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi. Suriye Ordusu’nun dün başlattığı operasyon devam etmekte ve Halep’te belirlenen SDG-PKK hedefleri vurmaya başlanmış durumda. Eşrefiye mahallesinin büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi’nde sürmektedir.