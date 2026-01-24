Suriye’de Gergin Bekleyiş: Ateşkes Süresi Doldu

suriye-de-gergin-bekleyis-ateskes-suresi-doldu

Suriye yönetimi ile YPG arasında gerçekleştirilen 4 günlük geçici ateşkes, Türkiye Saati ile 20.00’de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aynularab ve Haseke bölgesindeki cephe hattında sükunet hakimken, halk gergin bir bekleyiş içinde bulunuyor.

ATEŞKES SONRASI BEKLEYİŞ

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta YPG’ye karşı başlattığı operasyon, Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere kadar uzanmış, ardından nehrin doğusundaki aşiretlerin de katılımıyla genişlemişti. Bu süreçte YPG’nin kontrolündeki toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin denetimine geçerken, taraflar arasındaki gerilim ivme kazanmıştı.

ANTLAŞMA SONRASI GERİLİM ARTMIŞTI

18 Ocak’ta Şam yönetimi ile YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesini, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoriteye aktarılmasını ve YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegre edilmelerini öngörüyordu. Ancak YPG, anlaşmaya uyacak gibi görünmediği için 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden alevlendi.

YENİ ATEŞKES VE SÜRE TANIMA

20 Ocak’ta Suriye yönetimi, YPG’ye entegrasyon süreci için 4 günlük yeni bir süre tanıdığını ve bu bağlamda bir ateşkes ilan ettiğini kamuoyuna duyurdu. Gelişmelerin takip edildiği süreç, bölgedeki gergin atmosferin sürmesine neden oluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ta Transfer Gündeminde Djibril Sow VAR

Beşiktaş, orta saha için Sevilla'dan Djibril Sow'u gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda beklenmedik bir ayrılığın olabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Galatasaray’ın Karagümrük Karşısındaki Farklı Zaferi

Galatasaray, Gabriel Sara'nın attığı iki golle ve Osimhen'in desteğiyle Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sara, Süper Lig'de erken gol atan oyunculardan biri oldu.
Gündem

Galatasaray Fatih Karagümrük’ü 3-1 Mağlup Ederek Puanını 46 Yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Galatasaray’ın Yeni Transferi Yaser Asprilla İstanbul’a Geliyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kadrosuna dahil etti. Transferin duyurusu sosyal medya üzerinden özel bir video ile yapıldı.
Gündem

Trump’tan Kanada’ya sert uyarı gümrük vergisi tehdidi

Trump, Kanada'nın Çin ile daha sıkı ilişkilere girmesinin ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar vereceğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.