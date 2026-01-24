Suriye’de Gergin Bekleyiş: Ateşkes Süresi Doldu

Suriye yönetimi ile YPG arasında gerçekleştirilen 4 günlük geçici ateşkes, Türkiye Saati ile 20.00’de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aynularab ve Haseke bölgesindeki cephe hattında sükunet hakimken, halk gergin bir bekleyiş içinde bulunuyor.

ATEŞKES SONRASI BEKLEYİŞ

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta YPG’ye karşı başlattığı operasyon, Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere kadar uzanmış, ardından nehrin doğusundaki aşiretlerin de katılımıyla genişlemişti. Bu süreçte YPG’nin kontrolündeki toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin denetimine geçerken, taraflar arasındaki gerilim ivme kazanmıştı.

ANTLAŞMA SONRASI GERİLİM ARTMIŞTI

18 Ocak’ta Şam yönetimi ile YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesini, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoriteye aktarılmasını ve YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegre edilmelerini öngörüyordu. Ancak YPG, anlaşmaya uyacak gibi görünmediği için 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden alevlendi.

YENİ ATEŞKES VE SÜRE TANIMA

20 Ocak’ta Suriye yönetimi, YPG’ye entegrasyon süreci için 4 günlük yeni bir süre tanıdığını ve bu bağlamda bir ateşkes ilan ettiğini kamuoyuna duyurdu. Gelişmelerin takip edildiği süreç, bölgedeki gergin atmosferin sürmesine neden oluyor.