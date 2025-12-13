Suriye’de Güvenlik Durumu Yeniden Gerginleşti

Suriye’de güvenlik durumu yeniden gerginleşiyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ile ABD askerleri, bilinmeyen kişiler tarafından açılan ateşle hedef alındı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırının, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Söz konusu kaynaklar, olay sonrası güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve koalisyona ait askeri helikopterlerle savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun sortiler düzenlediğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Bölgedeki gerginlik sürerken, Suriye makamlarından veya ABD tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla beraber, sürdürülen askeri faaliyetlerin de daha belirgin bir hal aldığı görülüyor.

DRON SALDIRISI GELDİ

Diğer yandan, Suriye’nin güneyindeki Süveyde ilinde, yasa dışı grupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Resmi haber kaynaklarına göre, Suveyda’daki yasa dışı grupların, Suriye ordusuna yönelik dron saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı gruplar tarafından yapıldığı düşünülüyor.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine yönelik dron saldırısı yapılmıştı. Bu durum, bölgede güvenlik meselelerinin daha da karmaşık bir hale geldiğini gösteriyor.