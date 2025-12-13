Suriye’de Güvenlik Durumu Yeniden Gerildi: Humus’ta Saldırı Gerçekleşti

Suriye’de GÜVENLİK DURUMU GERİLİYOR

Suriye’de güvenlik meselelerinde yeni bir gerilim yaşanıyor. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Humus’un Tedmur bölgesinde keşif amaçlı görevde bulunan Suriye ordusu ve ABD askerleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş altına alındı. Saldırının ardından, bölgede etkili güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi. Bazı kaynaklar, bu saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin güçlendirildiği, koalisyona ait askeri helikopterler ve savaş uçaklarının Tedmur hava sahasında yoğun hava operasyonları yaptığı belirtiliyor. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediği, Suriye makamları veya ABD tarafından durum hakkında bilgi verilmediği ifade ediliyor.

DRON SALDIRISI GELİYOR

Ayrıca, Suriye’nin güneyindeki Süveyde ilinde yasa dışı grupların, Suriye ordusu mevzilerine yönelik bir drone saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye’nin resmi haber ajansı, Suveyda’daki yasa dışı grupların Suriye ordusuna karşı bir drone saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı gruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

DÜN DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan, bir gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik başka bir drone saldırısı gerçekleştirilmişti.