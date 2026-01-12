Suriye’de Halep’te Yeni Çatışma Dalgası Başladı

Suriye’de çatışmalar sona erdi

Suriye’de devam eden çatışmalar, SDG/YPG güçlerinin Halep’i terketmesi için sağlanan ateşkes süresinin dolmasıyla yeniden alevlendi. Suriye ordusu, Halep’te operasyon başlatırken, Şam yönetimi bölgeyi askeri alan olarak ilan etti. Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kuşatma altına alındığı belirtiliyor.

YENİ ATEŞKES KARARI ALINDI

Suriye ordusunun, SDG kontrolündeki bölgelerde ağır silahlarla yaptığı müdahale sonrasında çatışmalar sürerken, uluslararası toplumun girişimleriyle yeni bir ateşkes kararı alınması gündeme geldi. Bu gelişmeyle birlikte, bölgedeki gerilimin azaltılması amaçlanıyor.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bu ateşkesin sağlanmasının ardından, yüzlerce teröristin teslim olduğu bildiriliyor. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri de terörist unsurlardan temizlenmiş durumda.