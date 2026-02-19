Suriye’de Ramazan İçin Genel Af Açıklandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ramazan ayının başlangıcında genel af kararnamesini açıkladı. Bu kararnamede, müebbet hapis cezalarının 20 yıl süreli hapis cezasına indirileceği ve geçici ağır hapis cezalarının yarısının affedileceği belirtildi. Ayrıca, kabahatler ile bazı suçlar kapsamında verilen cezaların tamamı da kaldırılacak. Genel af kararının kapsamı içinde kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına dair düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına yönelik yasadışı eylemler gibi suçlar da yer aldı.

SUÇLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Kararnamede silah ve mühimmat suçlarıyla ilgili olarak, silahların yayımlandıktan sonraki üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamen affedileceği de vurgulandı. Ayrıca, kaçırma suçlarıyla ilgili koşullar belirlendi ve mağdurun gönüllü ve karşılıksız olarak serbest bırakılması, belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

ÖZEL HÜKÜMLER VE İSTİSNAİ DURUMLAR

Söz konusu kararnamede, sağlık durumu kötü olan hükümlüler ile belirli bir yaşın üzerindekiler için özel hükümler de yer alıyor. Buna göre, sağlık veya yaş durumu nedeniyle özel koşullara sahip olan hükümlülerin, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesinin ardından aftan yararlanabileceği kaydedildi. Bununla birlikte, işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına yönelik ağır ihlaller gibi bazı ağır suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

RAMAZAN’DA GELENEKSEL AF UYGULAMALARI

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkûm için af çıkarma uygulamasına sıkça rastlanıyor.

