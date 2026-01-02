Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

Suriye’deki SDG krizi derinleşiyor. Terörsüz Türkiye hedeflerini de etkileyen bu gelişme, Türkiye tarafından titizlikle izleniyor. Bu bağlamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yıldız, sosyal medya aracılığıyla YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir bölgeyi kontrol ettiğini belirterek, bu yerlerin “ülkenin petrol ve gaz kaynakları ile Fırat ve Dicle nehirleri gibi stratejik unsurları barındırdığını” vurguladı. Yıldız, terör örgütünün bu bölgeleri elinde tutmasının “Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini” ifade etti.

SDG İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU

Yıldız, Mazlum Abdi liderliğindeki SDG’nin 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle imzaladığı 8 maddelik anlaşmaya atıf yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı: “İsrail, sürekli kaos yaratarak, savaş çıkartarak bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefliyor.” Yıldız, bunun kimi zaman doğrudan, kimi zaman ise vekil terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. PKK’nın Suriye’deki yükselişine destek olan İsrail’in, ayrıca Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimiyle çatışmalar başlattığını belirtti. Hatta Şam’ı bombalayarak Cumhurbaşkanlığı sarayı başta olmak üzere birçok stratejik noktayı hedef aldığını hatırlattı.

İSRAİL’İN BOMBARDIMANLARI TEHLİKE ARTIYOR

Yıldız, Gazze’deki saldırıların Suriye’de de tekrarlanabileceği uyarısında bulundu. Sözlerine devam eden Yıldız, “İsrail, Suriye’yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; bunun yanı sıra isyancı grupları destekleyerek, Suveyda’dan kuzeydoğu Suriye’deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Bu meydana gelen durumu “Davut Koridoru” olarak adlandıran Yıldız, Hermon Dağı’nın işgaliyle Güney’den ve Doğu’dan Suriye’yi çevrelemeye çalıştıklarını dile getirdi.

DEVLETİMİZİN YARDIMCI OLDUĞU BELİRİ KALACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sözlerini de aktaran Yıldız, Güler’in, YPG/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini belirttiğini ifade etti. Güler’in, “Devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur” şeklindeki sözlerini hatırlatan Yıldız, “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi ve terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir.” açıklamasını paylaştı.