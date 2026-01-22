Suriye’de SDG’ye Operasyon Sonrası ABD Çekiliyor

suriye-de-sdg-ye-operasyon-sonrasi-abd-cekiliyor

Suriye’de DENGELER DEĞİŞİYOR

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı’na uymadığı için terör örgütü SDG’ye yıl sonuna dek süre tanımıştı. Ancak örgütün, belirlenen süre zarfında tüm alanlarda entegrasyon sağlamaması üzerine, Şam yönetimi harekete geçerek Halep’teki SDG hedeflerine yönelik operasyon düzenledi. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde gerçekleştirilen operasyonlarla Halep’teki SDG varlığı ortadan kaldırıldı. Suriye ordusu, ilerleyişine Fırat’ın doğusundan da devam ederek Deyr Hafir, Meskene, Tabka, Deyrizor ve Rakka’yı ele geçirdi.

SDG’YE CEVAP GELDİ

48 saat içerisinde SDG terörü kontrol altına alındı. Sahada çözülen SDG’nin lideri “Mazlum Kobani” kod adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, Şam’ın taleplerine boyun eğmeye razı oldu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG ile ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD tarafından yeni bir karar alındığı bildirildi.

ABD, SURİYE’DEN ÇEKİLİYOR

Wall Street Journal (WSJ) kaynaklı haberlere göre, SDG’nin çöküş seviyesine gelmesi, Pentagon’un Suriye’deki askeri varlığını sorgulamasına sebep oldu. Yetkililer, SDG’nin tamamen dağılması halinde Amerikan ordusunun Suriye’de kalması için sebep görmediklerini ifade ettiler. ABD, Suriye’deki askerlerini çekmek için hazırlıklara başladı.

SURUYE’DE TEK HAKİMİYET SAĞLANDI

Buna ek olarak, gerçekleştirilen temizlik operasyonu sayesinde Suriye merkezi hükümeti ülkede tam bir hakimiyet ve kontrol sağladı.

