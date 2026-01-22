Suriye’de Terör Örgütü SDG’nin Çöküşü ve ABD Kararı

Suriye’deki dengeler yeniden şekilleniyor. Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı’nı ihlal eden terör örgütü SDG’ye yıl sonuna kadar süre tanımıştı. Ancak örgüt, entegre olmaktan kaçınarak süreçte direnç gösterdi. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep’teki SDG unsurlarına karşı operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, SDG tehdidinden arındırılarak, Halep’teki varlığına son verildi. Suriye ordusu, Fırat’ın doğusundaki ilerleyişini de sürdürerek, Deyr Hafir ve Meskene’nin yanı sıra Tabka, Deyrizor ve Rakka’yı ele geçirdi.

SDG’NİN ÇÖKÜŞÜ

SDG terör örgütü, 48 saat içerisinde etkisiz hale getirildi. Sahada büyük kayıplar yaşayan SDG’nin lideri “Mazlum Kobani” kod adını kullanan Ferhat Abdi Şahin, Şam yönetiminin taleplerini kabul etmeye niyetli hale geldi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG ile ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

ABD’DEN ÇEKİLME KARARI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD, yeni bir karara imza attı. SDG’nin çökme noktasına gelmesi, Pentagon’un Suriye’de asker bulundurma nedenini sorgulamasına sebep oldu. Yetkililer, SDG’nin tamamen yok olması durumunda Amerikan ordusunun Suriye’de bulunması için bir gerekçe görmeyeceklerini ifade etti. ABD, Suriye’deki askerlerini çekmek üzere hazırlıklara başladı.

SURİYE’DE TAM HAKİMİYET

Öte yandan yürütülen temizlik operasyonuyla Suriye merkezi hükümeti, ülkede tam hakimiyet ve kontrolü sağladı.