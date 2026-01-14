Suriye’de Terör Örgütü YPG/SDG’ye Karşı Operasyon Başlatıldı

suriye-de-teror-orgutu-ypg-sdg-ye-karsi-operasyon-baslatildi

Suriye’deki durum, dikkatle izlenmeye devam ediyor. Ülkede, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yeni bir askeri adım atıldı.

ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri’nin batısında yer alan YPG/SDG kontrolündeki bölgeyi askeri alan olarak belirledi. Bu çerçevede, YPG/SDG’den tüm silahlı unsurların Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi talep edildi.

İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILACAK

Suriye ordusu, operasyonlar müdürlüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde yaşayan siviller için Halep yönünde bir insani yardım koridoru açma planını duyurdu. Açıklamada, insani yardım koridorunun yarın sabah saat 09.00’dan 17.00’ye kadar açık olacağı bilgisi verildi. YPG/SDG’nin kontrolü altında olan Deyr Hafir bölgesi ile Halep’i bağlayan ana güzergah olan M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçecek olan koridor hakkında detaylar paylaşıldı.

MEVZİLERDEN UZAK DURULMASI İSTENDİ

Sivillere yönelik yapılan çağrıda, belirtilen bölgelerdeki terör unsurlarının mevzilerinden uzak durmaları tavsiye edildi. Suriye ordusunun, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak ve potansiyel tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağı ifade edildi. Terör örgütü YPG/SDG’nin bölgede yığınak yapması ve Halep’e yönelik kamikaze İHA saldırılarını bu alanlardan düzenlemesi nedeniyle, Fırat Nehri’nin batısındaki işgal altındaki bölgeler askeri alan olarak ilan edilmişti.

OTOBÜSLERLE KENTTEN GÖNDERİLDİLER

Suriye Ordusu ile YPG/SDG arasında 6 Ocak 2026’da çıkan çatışmalar sonucunda, Halep kentine yönelik operasyon gerçekleştirildi ve terör örgütü mensupları kentten çıkarıldı. Tahliye uzlaşması kapsamında bu unsurlar, otobüslerle şehirden gönderildi.

ÇATIŞMALAR NASIL ALEVLENMİŞTİ?

2025’in Mart ayında SDG ile Şam yönetimi, SDG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Ancak yıl sonunda bu entegrasyon tam olarak gerçekleştirilemedi ve bölgedeki SDG ile Şam yönetimi arasında yeniden çatışmalar başladı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

6 Ocak’taki çatışmaların büyümesi üzerine, Suriye Ordusu düzenlenen operasyonlarla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi YPG/SDG kontrolündeki Halep mahallelerini ele geçirdi. Suriye Ordusu, son olarak terör örgütü YPG/SDG’nin en son sıkıştığı mahalle olan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını duyurdu. Bu çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü bilgisi aktarılıyor.

