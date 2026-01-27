Suriye’de Yüksek Miktarda Kokain Ele Geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, önemli bir uyuşturucu operasyonunu duyurdu.

BREZİLYA’DAN GELEN GEMİDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya’dan gelen bir gemide yüksek miktarda kokain buldu. Uyuşturucunun, adı açıklanmayan komşu bir ülkeye taşınmak üzere bitkisel yağ tenekelerine ustaca gizlendiği aktarıldı. Açıklamada, “Operasyon, titiz istihbari bilgiler ve saha takibi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Sevkiyatın tamamı, limandan çıkışı yapılmadan önce ele geçirilmiştir” ifadesine yer verildi.

FAİLLERİN TESPİTİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik birimleri, olaya karışan tüm şahısların tespit edilmesi ve caydırıcı yasal işlemlerin başlatılması amacıyla araştırmayı, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüyor. Açıklamada ayrıca, operasyonun, “uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele, genel güvenliğin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesi çabaları” çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor.