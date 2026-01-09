Suriye Geçiş Hükümeti Avrupa İle Diplomat Görüşmeleri Gerçekleştiriyor

Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkenin yeniden yapılandırılması için çalışmalara devam eden Suriye Geçiş Hükümeti, diplomatik ilişkilerini genişletme çabalarını sürdürüyor. Suriye resmi ajansının duyurduğuna göre; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda von der Leyen ve Costa ile beraberindeki heyeti kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de, Şara ile görüşmeden önce Costa ve von der Leyen ile bir araya geldi.

AVRUPA’NIN DESTEK VADİSİ

Von der Leyen ve Costa, Şara ile olan toplantılarının ardından kamuoyuna bilgi verdi. Von der Leyen, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak.” şeklinde ifade etti.

AB’NİN SURİYE’YE OLAN VURGUSU

Costa da yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB’nin Suriye’ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız.” dedi.

İLK ZİYARETİN ÖNEMİ

Bu görüşme, Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa Birliği’nden Suriye’ye gerçekleştirilen en yüksek düzeydeki ziyaret olarak kayıtlara geçti.

ÜRDÜN-AB ZİRVESİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 8 Ocak’ta Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Ürdün-AB zirvesine katılmıştı.

DEVİRİM SONRASI İLİŞKİLER

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 20 Mayıs 2025’te Şam’a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını açıklamıştı. AB Komisyonunun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica ise, Haziran 2025’te Suriye’yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB’nin desteğini iletmişti.