Suriye Geçiş Hükümetinde Kadın Bakan Kabawat’ın Mücadelesi

Suriye’nin geçiş hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olan Hind Kabawat, kabinedeki tek kadın bakan sıfatıyla değişim mücadelesi yürütüyor. Hükümetin kurulmasının ilk gününde Cumhurbaşkanı Ahmed al-Sharaa’ya “Neden başka kadın yok?” sorusunu yönelttiğini belirten Kabawat, kendisine gelecekte yeni kadın atamaları yapılacağına dair güvence verildiğini aktarıyor.

DEĞİŞEN DENGELER

Habere göre, Aralık 2024’te Esad ailesinin iktidarını sona erdiren isyancı güçlerin Şam’a girmesinin ardından kurulan geçiş hükümeti, ilk aylarında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mezhepsel şiddet olayları binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, bu durum özellikle azınlık toplulukları arasında hükümet güçlerine karşı yayılan tepkileri tetikledi. Daha önce sürgünde muhalefet liderliği üstlenen Kabawat, hükümetin hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, “Geçiş dönemlerinde hatalar olur” açıklamasında bulunuyor.

KRİTİK SORUMLULUKLAR

Kabawat, iç savaşın getirdiği zorluklarla mücadele eden yetim ve dullardan, Esad döneminde kaybedilen on binlerce kişinin ailelerine, yerinden edilmiş milyonlarca kişinin barınma ve istihdam sorunlarına kadar geniş bir yelpazede sorumluluk taşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor; Dünya Bankası ise Suriye’nin yeniden inşası için en az 200 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

YARDIM GİRİŞİMLERİ

Kabawat, kuzeyde Kürt güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Halep’teki sığınakları ziyaret ederken, güneyde Dürzilerle Beduinler arasında meydana gelen şiddet olaylarının ardından bölgeye yardım ulaştırma çabası içinde oldu. Ayrıca güvenlik güçleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen cinsel saldırılar gibi hassas vakalarda mağdur ailelerle de irtibat kurdu. Gerçekleştirdiği çalışmalarda yaraların sarılması gerektiğini savunan Kabawat, eleştirilerine de devam ediyor.

GÜVENİN YENİDEN İNŞASI

Güven inşasının zaman aldığını vurgulayan Kabawat, “50 yıllık bir diktatörlükten sonra insanların ‘size güveniyoruz’ demesi kolay değil” diyerek, bu sürecin yalnızca devlet ile toplum arasında değil, toplumun farklı kesimleri arasında da yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kuzeybatı İdlib kentinde kadınlara hitap eden Kabawat, geçiş parlamentosu için yapılan dolaylı seçimlerde bölgedeki hiç kimseden bir kadının seçilmemesini eleştiriyor. Ülke genelinde kadınların meclisteki temsil oranının yalnızca yüzde 4’te kalmasına vurgu yaparak, kadınların siyasi süreçlerde daha stratejik ve örgütlü hareket etmeleri gerektiği yönündeki düşüncelerini aktarıyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Kabawat, kendisinin kabinede yalnızca bir “vitrin süsü” olduğu yönündeki eleştirileri kesin bir dille reddediyor. Görevini bir kimlik ya da inanç temelinde değil, yurttaşlık sorumluluğuyla ilişkilendirdiğini belirterek, “Kendimi bir azınlık ya da sadece bir kadın olarak görmeye başlarsam meşruiyetimi kaybederim” diyor.

YARDIM VE ZORLUKLAR

Uluslararası toplumdan gelen yüz milyonlarca dolarlık yardıma ve bazı yaptırımların kaldırılmasına rağmen, Suriye’nin yeniden inşa süreci yavaş ilerliyor. Güvenlik sorunları ve bölgesel gerilimler, bazı bağışçı ülkelerin temkinli hareket etmesine neden oluyor. Kabawat, halkın beklentileri ile sınırlı kaynaklar arasında sıkıştığını kabul ederek, “İnsanların acısını görüyorum ve bundan kendimi sorumlu hissediyorum” ifade ediyor. Ancak tüm zorluklara rağmen görevine devam edeceğinin altını çiziyor.