Suriye İç Güvenlik Güçleri Sivilleri Kurtardı: SDG Tekniği İfşa Edildi

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü SDG tarafından rehin alınan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili başarıyla kurtardı. Halep’te, zaman zaman YPG’nin kontrolündeki alanlardan insansız hava aracı uçuşları gerçekleştirilmekte. Halep Valiliği yakınlarında bir binaya çarpan dronun görüntüleri sosyal medya platformlarında yayımlanıyor. YPG’nin, binaların camlarını kum torbaları ile kapatarak savunma pozisyonu aldığı ve sivillerin bu bölgelerden ayrılmalarına izin vermeyerek onları kalkan olarak kullandığı ifade ediliyor.

