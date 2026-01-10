Suriye İç Güvenlik Güçleri Sivilleri Kurtardı: SDG Tekniği İfşa Edildi

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü SDG tarafından rehin alınan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili başarıyla kurtardı. Halep’te, zaman zaman YPG’nin kontrolündeki alanlardan insansız hava aracı uçuşları gerçekleştirilmekte. Halep Valiliği yakınlarında bir binaya çarpan dronun görüntüleri sosyal medya platformlarında yayımlanıyor. YPG’nin, binaların camlarını kum torbaları ile kapatarak savunma pozisyonu aldığı ve sivillerin bu bölgelerden ayrılmalarına izin vermeyerek onları kalkan olarak kullandığı ifade ediliyor.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu
Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem
Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı
Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem
ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde
ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem
Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı
ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem
Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı
Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.