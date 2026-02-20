Suriye İki Gümrük Kapısını Kapatma Kararı Aldı

Şam Büyükelçiliği, Ticaret Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, iki gümrük kapısının kapatılacağını duyurdu.

2 GÜMRÜK KAPISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA KAPATILIYOR

Kapatılacak gümrük kapılarının Hatay’daki Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın karşısındaki Hammam ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn olduğu belirtildi. Yazıda, mali sebeplerin yanı sıra işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığının da karar üzerinde etkili olduğu ifade edilerek, bu iki gümrük kapısının şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı kaydedildi.

Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan kararın bölgedeki ticareti olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Zaroğlu, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“BÖLGEDEKİ TİCARETİ SEKTEYE UĞRATACAK”

Zaroğlu, söz konusu kararın Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tek taraflı alındığını belirterek, “Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir. Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz. Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

“CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI YETERSİZ KALIYOR”

Gümrük kapılarının bölgenin ekonomisi ve ticari hayatı üzerinde önemli bir etkisi bulunduğu vurgulandı. Zaroğlu, mevcut durumda Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yetersiz kaldığını belirtti. “X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması demek, Cilvegözü’nün işlem hacminin daha da artması demek” şeklinde konuştu. Zaroğlu, hükümetin Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek bu kararın yeniden değerlendirilmesini sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.