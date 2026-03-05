Suriye İran Saldırısını Kınadı Uluslararası Dayanışma Çağrısı Yapıldı

Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik hedef alma eylemlerini sert bir şekilde kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran’ın bu iki ülkeye karşı gerçekleştirdiği balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla tehditlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

SURİYE CUMHURİYETİ’NİN TEPKİSİ

Yapılan yazılı açıklamada, “Suriye Cumhuriyeti, İran’ın hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır.” denildi. Ayrıca, bu tür eylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirildi ve “Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir.” ifadesine yer verildi.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINA DAİR ENDİŞE

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasına dair endişelerin de dile getirildiği kaydedilirken, “Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir.” ifadesi kullanıldı. Bakanlık, uluslararası hukuka bağlı kalınması ve iyi komşuluk ilkelerine uyulması çağrısında bulunarak, “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca Suriye’nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, “Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” denildi.