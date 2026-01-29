Suriye Kürtlerine Vatandaşlık Verilmesi İçin Harekete Geçti

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Kürt azınlıklara vatandaşlık verilmesini öngören yeni bir kararın hemen hayata geçirilmesini talep etti. Bu karar, hükümet güçlerinin ülkenin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı sürdürdüğü hızlı harekâtın ardından geldi ve ülke genelinde kontrolü pekiştirdiği bir dönemde alındı. Suriye İçişleri Bakanı Anas Khattab, çarşamba günü yaptığı açıklamada, düzenlemenin Suriye’de yaşayan tüm Kürtleri kapsadığını ve özellikle vatansız olarak kayıtlarda bulunan kişilerin de bu sürecin parçası olduğunu belirtti.

HIZLI UYGULAMA TALİMATI

Bakanlık, kararın uygulanması ve işlemlerin tamamlanması için 5 Şubat tarihini son gün olarak belirledi. İki hafta önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Kürtçenin ülkenin ulusal dillerinden biri olarak tanınacağı ve tüm Suriyeli Kürtlere vatandaşlıklarının iade edileceğini duyurmuştu. Bu açıklama, Suriye güçleri ile Kürt güçler arasında tesis edilen ateşkes sonrası yapılmıştı. Hükümet güçlerinin hızlı ilerleyişi, SDG’nin Rakka ve Deyrizor dahil birçok kentten geri çekilmesine neden oldu, böylece Şam yönetimi, 14 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından ülkenin büyük bölümünde yeniden kontrol kurmayı başardı.

ABD’DEN BEĞENİ

Gelişmeler, daha önce SDG’ye destek veren dönemin ABD Başkanı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Söz konusu başkan, Şara’ya Suriye ordusunun ilerleyişinden “çok mutlu olduğunu” iletti. Ancak, ülkenin kuzeyinde Suriye güçleri ile SDG arasında devam eden gerginlikler, Kürt sivillerin yerinden edilmesine ve gıda sıkıntısı çekmesine neden olduğu yönünde haberlerin artmasına yol açtı. Şara’nın kararından sorumlu kurumlara, düzenlemenin yürürlüğe sokulması için talimat ve yönergelerin hızlıca hazırlaması emri verildi. Karar, Suriyeli Kürtlerin kültür ve dilinin korunmasını amaçlarken, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamu ve özel okullarda Kürtçe eğitimin de güvence altına alınmasını öngörüyor. Ayrıca, 21 Mart tarihinin Newroz Bayramı olarak ülke genelinde resmî kutlama günü ilan edilmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor.

PUTİN’LE GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Putin, eski Sovyetler ve Suriye arasında 1944’te kurulan diplomatik ilişkilerin köklü olduğuna dikkat çekerek, “Suriye ile ilişkilerin derin kökleri var. Yeni gerçekler doğrultusunda çabalarınız sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor” ifadesini kullandı. Putin, geçtiğimiz yıl Şara ile yaptığı görüşmeye de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Putin, ikili ticaret hacminde yaşanan %4’lük artışın dikkat çekici gelişmeler arasında olduğunu ifade ederken, “Bu eğilimin korunması gerekiyor. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için çok çaba sarf ediliyor” dedi. Rus ve Suriye kurumlarının işbirliğinin sürdüğünü vurgulayan Putin, Rus hükümetinden gelen bir heyetin Suriye’ye yaptığı ziyaretin verimli geçtiğini aktardı. Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Rus şirketlerinin yer almasına da hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Şara’nın toprak bütünlüğü sağlama çabalarına destek verdiklerini, Fırat bölgesinin entegrasyonunun bu yönde atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

SURİYE’NİN TOPOGRAFİK SORUNLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Šara, Rusya’yı ikinci kez ziyaret ettiğine değinerek, “Havalimanından buraya gelirken çok fazla kar gördüm ve tarihi anıları anımsadım. Birçok tarafın askeri harekâtlarla Moskova’ya ulaşmaya çalıştığını ve Rus halkının cesareti ile havanın saldırılara karşı yardımcı olduğunu hatırladım” diye konuştu. Şara, iki ülke arasında şimdiye kadar 13 heyet ziyaretinin gerçekleştirildiğini, üzerinde çalışılacak birçok konunun bulunduğunu kaydetti. Suriye’nin son bir yılda kat ettiği yolun önemli olduğunu belirten Şara, uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunu da gündeme getirdi. Toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine sarfederek, “En büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesi” ifadesini kullandı ve Rusya’nın bu süreçte oynadığı önemli rol için minnettarlığını dile getirdi.