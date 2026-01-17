Suriye Ordusu Deyr Hafir’de Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Halep ilinde Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Suriye Devlet Ajansı da bu operasyonun başlatıldığını resmi olarak duyurdu. Operasyonun, Deyr Hafir bölgesinde YPG/SDG ve eski rejim gruplarına yönelik olduğu belirtildi.

DEYR HAFİR KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye Devlet Ajansı’nın açıklamasında, “Terörist milislerine ve SDG ile işbirliği içindeki eski rejim kalıntılarına karşı misillememiz başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Suriye ordusu ilk askeri birliklerin Deyr Hafir bölgesine girdiğini bildirdi. Devlet ajansı, YPG/SDG unsurlarının bölgeden çekilmesinin ardından ordunun Deyr Hafir bölgesinde askeri kontrolü tamamen sağladığını aktardı. Hedef alınan noktaların YPG/SDG ve müttefikleri için askeri üs işlevi gördüğü, bölgenin ayrıca İran dronlarının fırlatıldığı yerleri de içerdiği vurgulandı.

SDG’DEN FIRTINA DOĞUSUNA ÇEKİLDİ

SDG mensupları, 10 Mart Anlaşması’nın şartlarına uygun hareket etme amacıyla Halep’teki temas hattından geri çekildiklerini bildirdi. SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizi Fırat’ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık.” şeklinde açıklama yaptı.

ŞARA YENİ KARARNAME YAYIMLADI

Öte yandan operasyonun başlamasıyla birlikte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtlerle ilgili yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının temel bir parçası olduğunu, dilsel kimliklerinin de Suriye’nin ulusal kimliğinin önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekti. Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin Suriye ulusal kimliğinin vazgeçilmez bir bileşeni olduğuna vurgu yapan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirmedeki rolüne dair sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

OPERASYON ÖNCESİ TAHLİYE UYARISI

Deyr Hafir’e yönelik saldırılar öncesinde Suriye ordusu, YPG/SDG’nin mevzilerini hedef alacağını ve sivillerin bölgeden uzak durması gerektiğini belirten bir uyarı yayımladı. Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı. Bu noktaların terör örgütleri tarafından Halep ve çevresindeki sivil yerleşimlere saldırı düzenlemek için kullanıldığı dile getirildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇEKİLME SABAH BAŞLAYACAK

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG’nin Fırat’ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu. Bakanlık, medya ve iletişim dairesinin açıklamasında, “YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Suriye Ordusu’nun Deyr Hafir’e girişiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BÖLGE ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere, Fırat Nehri’nin batısında yer alan terör örgütlerinin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir’deki sivillerin güvenli tahliyesi amacıyla, Suriye ordusu M15 kara yolunda insani koridor açma işlemleri gerçekleştirmişti.