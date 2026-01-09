Suriye Ordusu Halep’te PKK/SDG Unsurlarına Operasyon Başlattı

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüyle yapılan anlaşma çabalarının başarısızlığının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde askeri harekâta başladı. PKK/SDG unsurlarının bölgeden çekilme şartlarını yerine getirmedikleri ve saldırılarını sürdürmesi nedeniyle bazı sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

SANA: TERÖRİSTLER SİVİLLERE SALDIRDI, GENÇLERİ İNFAZ ETTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, teröristlerin bölgeden kaçmaya çalışan birçok aileye saldırdığını belirtti. Yetkili, milislerin “Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt genci öldürdüğünü ve bölgede terk eden sakinlerin birkaç evini ateşe verdiğini” aktardı. Savunma Bakanlığı birimleri, “SDF-PKK terör örgütüne ait büyük bir mühimmat deposunun” vurulduğuna dair açıklamada bulunurken, başta hastane olduğu öne sürülen yerinin aslında bir mühimmat deposu olduğu ve patlamaların devam ettiğini kaydetti.

İKİNCİ KEZ SÜRE VERİLDİ

Suriye ordusu, çatışmaların sona ermesinin ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep’in Şeyh Maksut mahallesinden ayrılmaları için ikinci kez süre tanıdı. Öğle saatlerinde, çatışmayan sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açılması planlanıyordu. Şam yönetimi, YPG’nin Halep’i terk etmesi için tanıdığı sürenin bitmesinin ardından tahliye işlemlerinin devam ettiğini doğruladı.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye’deki gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Fidan, “Kamu düzeninin sağlanması önemlidir, terörle mücadeleye devam edilmelidir. SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uymasını bekliyoruz.” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, hem Suriye hükümetinin terörle mücadelesini memnuniyetle karşıladıklarını hem de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını aktardı.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Halep’teki SDG ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda, geçtiğimiz gün ateşkes ilan edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’ye Halep’i terk etmeleri için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında bir süre tanıdığını açıkladı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerindeki çatışmalar durunca, silahlı grupların çekilme süreci de başlamış oldu.

SİLAHLI UNSURLARIN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Bugün saat 09.00 itibarıyla, Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep’i terketmeleri için verdiği süre dolmuş durumda. Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrası terör örgütü YPG/SDG mensuplarının Fırat Nehri’nin doğusuna geçişleri için tahliye süreci başlatıldı.

BAKAN FİDAN, ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hakan Fidan, dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Halep’teki gelişmeleri ele aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Geçici ateşkesin ardından siviller bölgeden ayrılmaya başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliği sağlamak için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Terör örgütünün bıraktığı mayın ve patlayıcılar yüzünden arama faaliyetleri başlatıldı.

ABD’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Halep’teki ateşkesin uzatılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti. Bu ateşkesin sağlıklı bir diyalog ve kalıcı barış için fırsat sunduğunu kaydetti.

GÜVENLİK BİRİMLERİ: ÇATIŞMALAR GÖÇ VE İSTİKRARSIZLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Güvenlik birimleri, Suriye içerisinden olası göç hareketlerini dikkatle izliyor. “Son günlerde Halep’te yaşanan çatışmaların bu bağlamda değerlendirildiğini” belirtirken, “SDG’nin Suriye hükümeti ile mutabakatlara uymamasının sonuçlarının sivil kayıplara ve yerinden edilmelere yol açtığını” vurguladılar. Ayrıca, Suriye’nin bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden sağlanmasının önemine değindiler.

Bütün bu gelişmeler, Türkiye’nin Suriye’deki barış ve istikrar arayışındaki kararlılığını pekiştiriyor.