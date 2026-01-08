Suriye Ordusu Halep’te PKK/YPG ile Çatışmalara Devam Ediyor

Suriye’nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu SDG arasındaki çatışmalar sürüyor. Halep kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi’nde PKK/YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirilen nokta operasyonları çerçevesinde, askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden bölgeye girdi ve mahalleyi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

KÜRTLER SURİYE HALKININ TEMEL UNSURU

Suriye hükümetinden yapılan açıklamada, “Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur. Devlet, onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereğidir ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır” denildi.

SDG’NİN İHLALİ KAOSU DOĞURDU

Açıklamada, devletin ülke birliği ve tüm vatandaşların güvenliğinin garantisi olduğu vurgulandı. “Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin artışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur. Bu durum, önceki uzlaşmaları zayıflatmış ve gerilim ile istikrarsızlık ortamını oluşturmuştur. Devletin şu anki rolü, Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak ve durumu daha fazla tırmanışa sürüklememektir” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılması ve sivillere yönelik ciddi tehdit oluşturan durumların ortadan kaldırılması çağrısı yapıldı.

SDG ÜYELERİNDEN BİRÇOKU KAÇTI

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden SDG mensuplarının önemli bir kısmının ayrıldığını ve bazılarınında kaçtığını duyurdu.

ŞARA’DAN ASKERİ GÖRÜNTÜLER

Operasyonların başlaması sonrası, Cumhurbaşkanı Şara’dan ilk görüntüler geldi. Şara’nın, askeri harekat merkezinde askeri üniforma ile görüntülenmesi dikkat çekti. Ekranlarda anlık görüntüler ile operasyonu takip eden Şara’nın, sevk ve idare işlerini yürüttüğü görüldü.