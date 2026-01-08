Suriye Ordusu Halep’te PKK/YPG’ye Karşı Operasyon Yapıyor

Suriye’nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG arasında çatışmalar sürmekte. Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren askeri kaynaklara göre, birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden depart ederek Eşrefiye Mahallesi’nde büyük ölçüde ilerleme kaydetti.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur, devlet onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereği ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır” denildi.

KAOS VE GERİLİMİN NEDENİ

Açıklamada, devletin ülkenin birliği ve tüm vatandaşların güvenliğinin tek garantisi olduğu vurgulanarak, “Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin tırmanışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur. Bu durum önceki uzlaşmaları zayıflatmış ve gerilim ile istikrarsızlık kapısını açmıştır. Devletin şu anki rolü, Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak ve durumu daha fazla tırmanışa sürüklememektir” denildi. Ayrıca, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılması ve sivilleri tehdit eden durumu sona erdirme çağrısında bulunuldu.

SDG ÜYELERİNDEN KAÇIŞ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, ise Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG terör örgütünün mensuplarından birçok kişinin ayrıldığını ve bir kısmının kaçtığını belirtti.

CUMHURBAŞKANINDAN OPERASYON TAKİBİ

Halep operasyonlarının başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan ilk görüntü geldi. Göreve geldikten sonra genelde takım elbise ile görülen Şara, Halep operasyonlarının yönetildiği askeri harekat merkezinde askeri üniforma ile ekranlarda yer aldı. Şara’nın, operasyonu takip ettiği ve sevk idare işlerini yürüttüğü gözlemlendi.