Suriye Ordusu Halep’te PKK/YPG’ye Karşı Operasyon Yapıyor

suriye-ordusu-halep-te-pkk-ypg-ye-karsi-operasyon-yapiyor

Suriye’nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG arasında çatışmalar sürmekte. Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren askeri kaynaklara göre, birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden depart ederek Eşrefiye Mahallesi’nde büyük ölçüde ilerleme kaydetti.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur, devlet onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereği ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır” denildi.

KAOS VE GERİLİMİN NEDENİ

Açıklamada, devletin ülkenin birliği ve tüm vatandaşların güvenliğinin tek garantisi olduğu vurgulanarak, “Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin tırmanışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur. Bu durum önceki uzlaşmaları zayıflatmış ve gerilim ile istikrarsızlık kapısını açmıştır. Devletin şu anki rolü, Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak ve durumu daha fazla tırmanışa sürüklememektir” denildi. Ayrıca, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılması ve sivilleri tehdit eden durumu sona erdirme çağrısında bulunuldu.

SDG ÜYELERİNDEN KAÇIŞ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, ise Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG terör örgütünün mensuplarından birçok kişinin ayrıldığını ve bir kısmının kaçtığını belirtti.

CUMHURBAŞKANINDAN OPERASYON TAKİBİ

Halep operasyonlarının başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan ilk görüntü geldi. Göreve geldikten sonra genelde takım elbise ile görülen Şara, Halep operasyonlarının yönetildiği askeri harekat merkezinde askeri üniforma ile ekranlarda yer aldı. Şara’nın, operasyonu takip ettiği ve sevk idare işlerini yürüttüğü gözlemlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.