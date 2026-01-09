Suriye Ordusu Halep’te Şeyh Maksud’a Operasyon Başlattı

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile yapılan anlaşma çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde operasyona başladı. Teröristlerin anlaşmaya uymayı reddettiği ve bazı sivilleri hedef aldığı kaydediliyor. Suriye istihbarat kaynaklarına göre, 4 gencin hayatını kaybettiği ve bölgedeki ailelere saldırılar düzenlendiği bilgisini paylaşıldı. Kaynak, “Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt genci öldürdü ve mahalleyi terk eden sakinlerin birkaç evini yaktı” ifadelerini kullandı. Suriye Savunma Bakanlığı, önemli bir hedefin vurulduğunu belirtirken, bunun “PKK’nın SDF’ye ait büyük bir mühimmat deposu” olduğunu ve Halep’teki SDF’nin hedefin hastane olduğu yönündeki iddialarının yanıltıcı olduğunu vurguladı.

İKİNCİ KERE SÜRE VERİLDİ

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG unsurlarına Halep’in Şeyh Maksut mahallesini terk etmeleri için ikinci kez süre tanıdı. Şam yönetimi, sivillerin tahliyesi için insani koridor açacak. Yerel saat 16.00 ile 18.00 arasında yapılacak tahliyeyle ilgili olarak, SDF unsurlarının Halep’teki durumu sürdüreceği ve anlaşmalara uymadığı duyuruldu. Öte yandan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Şam’a yöneldiği aktarıldı. SDG’nin ateşkesi ihlal ettiği, Suriye ordusunun yeni haritalar oluşturduğu yönündeki haberler de yer aldı. Birçok otobüs, örgüt mensuplarının tahliyesi için hazır bekletiliyor.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısında “Suriye’deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştük. Kamu düzeninin sağlanması önemli, terörle mücadelenin devamı gerekir, SDG’nin de 10 Mart Mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, “Tüm terör gruplarını hedef alan operasyon tarafımızdan memnuniyetle karşılandı” dedi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Halep’te devam eden çatışmalar, geçtiğimiz salı gününden beri devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Halep’i terk etmesi için gece saatleri arasında süre tanıdığını açıkladı. Çatışmaların sona ermesinin ardından silahlı grupların çekilme süreci başlatıldı. Ordunun, güvenli geçişler için silahlı unsurlara yardımcı olacağı belirtildi.

SİLAHLI UNSURLARIN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Suriye yönetimi, silahlı gruplara Halep’i terk etmeleri için tanıdığı sürenin dolmasıyla tahliye süreci başladı. YPG/SDG unsurları, “ilerleyen saatlerde” Halep’teki bölgeleri terk edecek. Teröristlerin hafif silahlarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna geçmeleri öngörülüyor. Halep’teki devlet kurumlarının bölge sakinlerine hizmet vermek üzere harekete geçeceği de bildirildi.

BAKAN FİDAN, ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep’teki gelişmeleri görüşmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla birlikte sivillerin bölgeden ayrılmaya başladığı kaydedildi. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliği sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ordu birlikleri, terör örgütünün bıraktığı olası mayın ve patlayıcılara karşı arama çalışmaları başlattı.

ABD’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Halep’teki ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti. Barrack, “tüm taraflara geçici ateşkes için teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. Sürdürülebilir işbirliği ile kalıcı bir huzura ulaşılabileceğini umduğunu ekledi. Türkiye, bölgedeki her türlü gelişmeyi dikkatle izliyor. Güvenlik birimleri, ülkenin amacı olan Suriye’nin birliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik önlemleri sürdürmektedir.

Güvenlik kurumları, “Son günlerde Halep’te yaşanan çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığın artmasına yol açıyor” değerlendirmesini yaptı. Suriye’deki Kürtlerin haklarının korunmasının öncelikler arasında olduğunu belirten yetkililer, “SDG’nin, Suriye hükümeti ile uzlaşıdan uzak davranmasının sonuçları sivil kayıplara yol açtı” dedi. Türkiye, Suriye’deki barışın sağlanmasına ve toprak bütünlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.