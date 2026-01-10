Suriye Ordusu Halep’te Terör Operasyonunu Tamamladı

Suriye ordusu, Halep’te PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen SDG’ye yönelik dikkatli bir operasyon yürüttü. Bugün yapılan resmi açıklamada, şehirde kontrolün tamamen sağlandığı ve terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki son mahalle olan Şehy Maksud’un kurtarıldığı bildirildi.

SİVİLLERE EVDE KALMAHATTI

Öte yandan, teröristlerin halkın arasında saklanmaya devam etmesi dolayısıyla, sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları önerildi. Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, sivil halkın acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda yakınlarındaki askeri güçlerle iletişim kurabileceği belirtildi.

TAHLİYE OPERASYONU BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud bölgesindeki YPG/SDG’ye karşı yürüttüğü operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şeyh Maksud’un terör unsurlarından arındırılmasının ardından, sivillerin tahliye süreci başladı. Ordu, tahliye sırasında bölgede gerekli tedbirleri alarak müdahalede bulundu.