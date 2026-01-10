Suriye Ordusu Halep’teki Terör Operasyonlarını Genişletiyor

Suriye ordusu, SDG’nin Halep’ten ayrılması için verilen ateşkesin süresinin geçmesinin ardından Halep’te askeri operasyon başlattı. Ordu, SDG’nin kontrolü altındaki bölgelere ağır silahlarla müdahale ederken, Eşrefiyye mahallesinde büyük ölçüde ilerleme kaydetti. Çatışmaların devam etmesi üzerine, SDG’nin bölgeden çekilmesi için uluslararası düzeyde yeni bir ateşkes kararı alındı.

MAHALLENİN YÜZDE DOKSANINI TEMİZLEMEK

Ordunun, Şeyh Maksud Mahallesi’nin büyük bir kısmını YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildiriliyor. Resmi kaynaklara dayandırılan haberde, Halep’te süren operasyona yönelik detaylar sunuldu. Haberde, “Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi’nin yüzde 90’ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı.” şeklinde ifadelere yer verildi.

TESLİM OLMA ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki operasyonlar hakkında bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, bölgeden çekilmeyen YPG/SDG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin sağlanması şartıyla derhal silahlarıyla en yakın askeri birime teslim olmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Suriye ordusunun ‘ulusal egemenliği tesis etme’ görevlerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı; bölgenin güvenliği, istikrarının sağlanması ve sivillerin korunması amacıyla her türlü tehdit kaynağına sert müdahale edileceğinin altı çizildi.

SON MAHALLE DE KURTARILDI

Sürekli ilerleyen ordu, Halep’teki SDG işgali altındaki son mahalleyi de kurtardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Şeyh Maksud Mahallesi’ni tamamen temizlediğimizi duyuruyoruz. Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.