Suriye Ordusu İle YPG Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

suriye-ordusu-ile-ypg-arasindaki-catismalar-tirmaniyor

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında süregelen çatışmalarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Şam yönetiminin YPG/SDG’ye tanıdığı sürenin sona ermesiyle müzakerelerin askıya alınması, örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşimler üzerine düzenlediği topçu atışlarını tetikledi.

YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Saldırılar sonucunda 4 sivil hayatını kaybederken, Suriye ordusu da terör hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütünün Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillere ateş açarak çıkışlarını engellediğine dair bilgi paylaştı. YPG’nin, bölgedeki sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak güvenlik güçlerinin ilerlemesini durdurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN ÖNLEMLER

Ayrıca Suriye hükümeti, güvenlik endişeleri dolayısıyla şehirdeki okulların, kamu kurumlarının ve bazı ulaşım yollarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

YPG’NİN DRONE’LARINA HAVA SALDIRISI

Çatışmaların devam ettiği bölgede Suriye ordusu, YPG’ye ait drone’ları hedef alarak imha girişimlerinde bulunuyor. Bu durum, Suriye ordusunun terör örgütüne karşı uyguladığı askeri stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

HALEP’E ASKER TAKVİYESİ

Kentteki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla, olası saldırılara karşı bölgeye ek asker sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Bu adım, Suriye ordusunun bölgede hakimiyeti sağlama çabasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.