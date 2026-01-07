Suriye Ordusu İle YPG Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında süregelen çatışmalarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Şam yönetiminin YPG/SDG’ye tanıdığı sürenin sona ermesiyle müzakerelerin askıya alınması, örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşimler üzerine düzenlediği topçu atışlarını tetikledi.

YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Saldırılar sonucunda 4 sivil hayatını kaybederken, Suriye ordusu da terör hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütünün Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillere ateş açarak çıkışlarını engellediğine dair bilgi paylaştı. YPG’nin, bölgedeki sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak güvenlik güçlerinin ilerlemesini durdurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN ÖNLEMLER

Ayrıca Suriye hükümeti, güvenlik endişeleri dolayısıyla şehirdeki okulların, kamu kurumlarının ve bazı ulaşım yollarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

YPG’NİN DRONE’LARINA HAVA SALDIRISI

Çatışmaların devam ettiği bölgede Suriye ordusu, YPG’ye ait drone’ları hedef alarak imha girişimlerinde bulunuyor. Bu durum, Suriye ordusunun terör örgütüne karşı uyguladığı askeri stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

HALEP’E ASKER TAKVİYESİ

Kentteki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla, olası saldırılara karşı bölgeye ek asker sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Bu adım, Suriye ordusunun bölgede hakimiyeti sağlama çabasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.