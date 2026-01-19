Suriye Ordusu ile YPG/SDG Arasında Anlaşma İmzalandı

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon, sahadaki elde edilen başarıların ardından ateşkes ile sonuçlandı. Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında 14 maddeden oluşan bir anlaşma imzalanmış durumda. Bu anlaşmaya göre, YPG/SDG güçlerinin Suriye ordusu ile tam olarak entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca, tüm sınır kapıları, petrol ve doğalgaz sahaları Suriye hükümetinin denetimine geçecek. Tüm bu gelişmelerin ortasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler hakkında bir kararname yayımladı. Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının bir parçası olduğunu ve dilsel kimliklerinin de Suriye’nin ulusal kimliğinin ayırt edici bir öğesi olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Suriye’deki son gelişmelere ilişkin Ankara’dan önemli değerlendirmeler gelmekte. Güvenlik kaynakları, imzalanan anlaşmanın Suriye’nin birlik ve bütünlüğünü esas aldığını vurguladı. Bu süreçte Türkiye’de devam eden Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çeken güvenlik kaynakları, “Suriye’de güvenliğin sağlanması, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kritik bir öneme sahip.” açıklamasında bulundu. Güvenlik kaynakları, bu süreç devam ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yoğun bir mesai içinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, “Teşkilat, sivillerin zarar görmemesi için Suriye yönetimi ile çok yoğun temas yürüttü.” ifadesine de yer verildi. Kaynaklar, DAEŞ ile mücadele sürecinin nasıl devam edeceği hakkında da çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Suriye yönetimi ile beraber, DAEŞ ile uluslararası koalisyon üyeleri arasında da yoğun iletişimin sürdüğünü aktaran kaynaklar, DAEŞ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ÖMER ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de yayımlanan kararnamenin Kürt vatandaşlar için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Kararnamenin, Suriye halkının bir parçası olarak Kürt vatandaşların haklarını güvence altına aldığını ifade eden Çelik, “Esad yönetimi tarafından yıllarca temel haklarından mahrum bırakılan Kürt kardeşlerimizin hukuk temelinde elde ettiği kazanımlar sevindiricidir.” şeklinde konuştu. Kararnamenin birinci maddesinin içeriğine de dikkat çeken Çelik, “Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve kültürel ve dilsel kimlikleri, çeşitli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.” ifadelerinin önemli olduğunu belirtti.

DEVLET İÇİNDE DEVLET YARATMAYA ÇALIŞILMASI

Çelik, YPG/SDG’nin devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu kurma hedefinin, kötülük üretmek isteyen odakların bir görevi olduğunu ifade etti. “Ama bu Suriye gerçeklerine ve ‘tek Suriye, tek ordu’ ilkesine aykırıdır.” diyen Çelik, “Bir ülkede ‘iki devlet ve iki ordunun’ varlığı iç savaş yaratacaktır.” dedi. Terör örgütlerinin “paralel devlet ve paralel ordu” teşkil etmelerinin, kendilerine zarar vereceğini ifade eden Çelik, bu durumun herkese kötülük getireceğini vurguladı.

SDG’NİN ROLÜ VE SÜREÇLER ARASINDAKİ BAĞ

Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin birbirine bağlı olduğunu belirtti. “SDG, 10 Mart Mutabakatı’na uymayarak Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi ve tüm Suriye’yi hedef alan kötülük projesinin aleti olmuştur.” diyen Çelik, böylelikle Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine sabotaj düzenlendiğini ifade etti. Çelik, “SDG/PKK’nın ‘terörsüz bölge’ hedefine suikast düzenlemesi, Suriye Yönetiminin terörle mücadelesi ile engellenmiştir. SDG’nin bu sütlaç girişimi başarısız olmuştur.” dedi.