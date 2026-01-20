Suriye Ordusu Kabur Barajı’nı Kontrol Altına Aldı

suriye-ordusu-kabur-baraji-ni-kontrol-altina-aldi

Suriye’de hareketli gelişmeler yaşanıyor. Ülkede yürürlükte olan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması çerçevesinde Suriye ordusu, ilerleyişini sürdürüyor.

KABUR BARAJI KONTROL ALTINDA

Bölgedeki kaynaklara göre, Haseke ilinin güneyinde yer alan Kabur Barajı da Suriye ordusunun denetimine geçti. Haseke’de devam eden çatışmalar, zaman zaman kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor.

SIRADA AYN EL-ARAB VAR

Suriye ordusu, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında sağlanan anlaşma ışığında Haseke ve Ayn el-Arab’ın kontrolünü elde etmek için ilerlemelerine devam ediyor. 18 Ocak’ta imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile, YPG/SDG’nin elinde bulunan Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletine dahil edilmesi planlanıyor.

YEREL POLİS TEŞKİLATI KURULACAK

Anlaşmanın diğer bir önemli maddesi ise, Ayn el-Arab’dan ağır askeri varlığın geri çekilmesi ve burada kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ile Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel bir polis teşkilatının oluşturulmasıdır.

