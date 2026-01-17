Suriye Ordusu Rakka’ya Yönelik Operasyonlarını Genişletiyor

Suriye’de 13 Ocak tarihinde Fırat Nehri’nin batısındaki terör örgütü tarafından işgal edilen bölgeler askeri alan olarak ilan edilmişti. Bu kararın ardından Suriye ordusu, söz konusu bölgelerde askeri operasyonlara başladı. Operasyon sırasında SDG komutanı Mazlum Abdi, bölgeden çekilmeye karar verdiklerini açıkladı. Terör unsurları Fırat Nehri’nin doğusuna geçerken, Suriye ordusu Deyr Hafir’de kontrolü ele geçirdi. Deyr Hafir’de hakimiyet sağlayan ordu birlikleri Meskene’ye doğru ilerleyerek, nehir boyunca güneye sarkarak Rakka il sınırlarına girdi. Ardından Rakka’nın Dibsi Afnan beldesi de Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Suriye ordusu, YPG/SDG işgali altındaki Rakka’nın Tabka kentine birçok noktadan giriş yapmaya başladı. Terör örgütüne bağlı unsurlar bölgeden konvoylarla ayrılırken, Rakka’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu süreçte Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

ABD’DEN DURUMU DEĞERLENDİREN ÇAĞRI

ABD ise Suriye ordusunun Halep ile Tabka şehirleri arasındaki operasyonlarına son vermesi yönünde çağrıda bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, “Suriye’de tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümleri sürdürebilmesi için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye hükümet güçlerini Halep’le Tabka arasındaki eylemlerine son vermeye davet ediyoruz. DAEŞ’i takip etmek ve askeri baskıyı uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon halindeki Suriye ortakları arasında işbirliği gerektiriyor. Barış içinde bir Suriye, bölge istikrarı için temel teşkil ediyor.” dedi.

PETROL SAHALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi (SPC), ordunun Rakka kırsalındaki ilerlemesi sırasında SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafir ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını duyurdu. Şirket, bu adımın, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınması için gerçekleştirildiğini belirtti. SPC, başarılarının ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmeyi hedeflediğini açıkladı.

SDG, FIRAT’IN DOĞUSUNA ÇEKİLDİ

SDG mensupları, 10 Mart Anlaşması’nın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Halep’teki temas hattından çekilme kararı aldı. SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizi Fırat’ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık.” şeklinde konuştu.

ŞARA YENİ BİR KARARNAME YAYIMLADI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye toplumunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Kararnamede, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin Suriye’nin ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğu ifade edildi. Ayrıca, devletin kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma konusundaki rolüne dikkat çekildi.

OPERASYON ÖNCESİ UYARILAR

Suriye ordusu, Deyr Hafir’e yönelik planlanan operasyonlar öncesinde uyarılarda bulundu. Açıklamada, YPG/SDG’nin mevzilerini hedef alacağını ve sivillerin bölgeden uzak durmasının gerektiği bildirildi. Ordudan yapılan açıklamalarda, terör örgütlerinin belirli yerlerdeki saldırı noktaları haritaları da paylaşıldı. Bu noktaların sivil yerleşimlere saldırı düzenlemek için kullanıldığı belirtildi. Sivillerin, bu bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

BÖLGE ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene dahil olmak üzere terör örgütünün işgal ettiği bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir’deki sivillerin güvenli tahliyesi için Suriye ordusu, M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.