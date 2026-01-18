Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

Suriye’de ordunun, Rakka ilinin Tabka ilçesi üzerindeki kontrolü YPG/SDG’den aldığı bildiriliyor. Ayrıca, 483 örgüt üyesinin güvenlik güçleriyle iletişim kurarak teslim olmak istediği belirtiliyor. SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılacak olan üçlü toplantıya katılmak üzere Şam’a gittiği de duyurulmakta. Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Rakka’nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığını açıklıyor. Bu bilgiler, Suriye resmi haber ajansına dayandırılıyor. Suriye Savunma Bakanlığı’nın Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG’nin 483 üyesinin örgütten ayrılma için yetkililerle iletişime geçtiğini, bunlardan 181’inin teslim olduğunu kaydediyor. YPG/SDG, Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerden çekileceğini de iddia ediyor. Suriye güçleri ile SGD arasında ara ara çatışmaların devam ettiği biliniyor.

HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, yaklaşık 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda tekrar başlatılacağı belirtildi. Bunun, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi. Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edileceği mesajı verildi. Yolcular, uçuşları hakkında güncel bilgileri kendi hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri hususunda uyarıldı.

SEVRE PETROL SAHALARI KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye Petrol Şirketi, Suriye ordusunun Rakka’nın güneybatısındaki stratejik “Sevre” petrol sahalarında kontrol sağlamış olduğunu dile getirdi. Demokratik Suriye Güçleri’nin sessizliğini koruduğu ve sahaların günlük üretim kapasitesinin 2 bin 500 varil olduğu açıklanıyor. Şirket yetkilileri, teknik ekiplerin sahaları devralarak petrol üretiminin kesintisiz devam etmesi için bölgeye intikal ettiğini aktardı. Suriye Petrol Şirketi İletişim Müdürü Sefwan Şeyh Ahmed, oradaki askeri hareketlilikle eş zamanlı bir şekilde harekete geçtiklerini vurgulayarak, “Der Hafir bölgesinde çatışmalar başlamasıyla, Şirket CEO’su Yusuf Kablavi’nin talimatıyla acil bir operasyon odası kurduk. Amacımız sahaların güvenliğini ve üretimin sürekliliğini sağlamaktır,” ifadelerine yer verdi. Ahmed, Suriye ordusunun kendilerine “Resafe” ve “Safyan” sahalarında kontrolü sağladığı bilgisini ilettiğini belirterek, koruma ve teknik ekiplerin derhal sahalara gönderildiğini kaydetti. Suriye Petrol Şirketi’nden yapılan açıklamalara göre, Sevre bölgesinin enerji haritasında kilit bir rol oynadığı ifade ediliyor.

İNFAZ İDDİALARINA YALANLAMA

Suriye’de Tabka Cezaevi’ndeki mahkumların infaz edildiğine dair iddialara yönelik yazılı bir açıklama yapılmış durumda. DSG, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, hapishanenin güvenlik riski nedeniyle üç gün önce boşaltıldığını duyurdu. DSG Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tabka’da “Kilise Hapishanesi” olarak bilinen tutukevinin olası saldırı risklerine karşı önceden tahliye edildiği bildiriliyor. Açıklamada, “Güçlerimiz, olası risklere karşı bir önlem olarak, Kilise Hapishanesinde bulunan tüm tutukluları üç gün önce şehir dışındaki güvenli noktalara sevk etmiştir. Dolayısıyla saldırı anında hapishane tamamen boştu. Şam hükümetine bağlı hücrelerin mahkumların öldürüldüğü yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır,” ifadeleri yer alıyor.