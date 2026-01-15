Suriye Ordusu Yetkilileri YPG/SDG’nin Engellemelerini Açıkladı

Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında yaşanan çatışmanın ardından bölgedeki gerilim sürüyor. Suriye ordusu, Halep merkezine yaklaşık 60 km mesafedeki YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir hattına büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Ordunun yaptığı açıklamada, sivillerin Deyr Hafir’den ayrılması için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani koridor açılacağı bildirildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİNE ENGEL

Alınan bilgiye göre, YPG/SDG, sivillerin bölgeden çıkışına silah zoruyla müdahale ediyor. Adının açıklanmasını istemeyen ve Deyr Hafir’deki sivillerin tahliyesinden sorumlu askeri yetkili, “İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu, sivilleri bu terör örgütünün kontrolündeki alandan güvenli bir şekilde tahliye etmek istemektedir. Bunun için gereken tüm önlemler alındı, ancak terör örgütü sivillerin çıkışını silah zoruyla engelliyor.” şeklinde bilgi verdi.

CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYORLAR

Suriye ordusu daha önce Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik düzenlediği operasyonlarda da, terör örgütünün sivillerin çatışma alanından ayrılmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair ifadeler bulunduğu kaydedildi.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Bu arada, Suriye ordusuna ait birlikler, Deyr Hafir’e yaklaşık 5 kilometre mesafede bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki askerler, terör örgütünün müdahalesi nedeniyle henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını aktardı.