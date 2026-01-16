Suriye Ordusu YPG/SDG Hedeflerine Operasyon Başlattı

suriye-ordusu-ypg-sdg-hedeflerine-operasyon-baslatti

SURİYE ORDUSU HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALDI

Suriye ordusu, Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik belirlediği hedefleri vurmayı sürdürüyor. Operasyonun başlatıldığı, resmi kaynaklar tarafından duyuruldu.

Duyuruda, Deyr Hafir bölgesinde YPG/SDG ve eski rejim gruplarına yönelik gerçekleştirilen harekât hakkında bilgiler verildi. “Terörist milislerinin ve SDG ile ittifak halindeki eski rejimin kalıntılarının mevzilerine karşı misillememiz başladı” ifadesi kullanıldı.

