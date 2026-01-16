Suriye Ordusu YPG/SDG’ye Karşı Operasyon Başlattı

Suriye ordusu, YPG/SDG’ye yönelik bir operasyon başlattığını duyurdu. Ordunun, Fırat Nehri’nin batısında bulunan ve YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde örgütün konuşlandığı alanların haritasını paylaşarak sivilleri bu bölgelerden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

SABAH SAAT 7.00’DE GÜÇLERİMİZİ ÇEKMEYE KARAR VERDİK

Elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütü SDG’nin Halep’in doğusundan çekilme kararı aldığını bildirdi. Abdi’nin açıklamasına göre, “Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep’in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7.00’de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat’ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik.”

DEYR HAFİR-MESKENE HATTINDA HEDEF ALINDI

Bu çağrının ardından Deyr Hafir-Meskene hattındaki belirlenmiş bazı hedefler ateş altına alındı. Deyr Hafir hattındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre Suriye ordusu, YPG/SDG’ye ait bazı hedefleri vurdu. Bu hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alınırken, bölgedeki muhabirler, TSİ 22.00’de başlayan atışların devam ettiğini ve orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini bildirdi. Terör örgütünün de bu saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

SURİYE ORDUSU OPERASYONUNUN BAŞLADIĞINI DUYURDU

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir’de terör örgütü YPG/SDG’ye karşı operasyonların başladığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir’de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı ifade edildi. Hedef alınan noktaların Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.

Suriye devlet televizyonu tarafından verilen habere göre, terör örgütü PKK elebaşlarından “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’in Fırat’ın batısında YPG/SDG’nin kontrolündeki Tabka kentine geldiği bildirildi. Haberde, terörist Hüseyin’in, “YPG/SDG’li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği” ifadesine yer verildi. Ayrıca, terörist Mihraç Ural’ın da aynı kente gelerek örgüte katıldığı belirtildi. Ural, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak tanınıyor.

HEDEF ALINACAK NOKTALAR HARİTA ÜZERİNDE PAYLAŞILDI

Sivil halk, Suriye ordusunun Deyr Hafir’e yönelik olası operasyonunda hedef alınması beklenen noktalardan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve çevresindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir’deki sivillerin güvenli tahliyesi için ordu, M15 kara yolunda insani koridor açmıştı. Terör örgütü YPG/SDG’ye karşı operasyon sinyalleri verildi. Yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 noktanın haritaları paylaşıldı. Bu noktaların, Halep kentinin doğusunda sivil yerleşimlere saldırılarda kullanılmak üzere belirlenen fırlatma noktaları olduğu vurgulandı.