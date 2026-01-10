Suriye Ordusundan Halep’te Terörle Mücadele Operasyonları

suriye-ordusundan-halep-te-terorle-mucadele-operasyonlari

Suriye ordusu, PKK’nın Suriye uzantısı olarak bilinen SDG’ye yönelik Halep’te hedefli operasyonlar gerçekleştirdi. Bugün yapılan resmi açıklamada, şehirde kontrolün tamamen sağlandığı ve YPG/SDG’nin işgalinde bulunan son mahalle olan Şeyh Maksud Mahallesi’nin de terörden arındırıldığı ifade edildi.

SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Ayrıca, terör unsurlarının hala sivil halkın içinde gizlenmeye devam ettiği belirtilerek, sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” denildi. Sivil vatandaşların, acil durumlar yaşandığında ya da terör unsurlarının tespit edilmesi halinde, mahalledeki askeri güçlerle iletişim kurabileceği vurgu yapıldı.

SİVİL TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde YPG/SDG’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonun sona erdiğini açıkladı. Terör unsurlarından arındırılan mahallede, sivillerin tahliye işlemlerine de başlandı. Ordu birlikleri, tahliye sürecinde bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

