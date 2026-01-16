Türkiye’de Kartlı Ödemeler Güçlü Büyümesini Sürdürüyor

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin hazırladığı “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2025” araştırması, Bankalararası Kart Merkezi verilerine dayanarak kartlı ödemelerin hacim ve kullanım pratikleri açısından sürekli bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Çalışma, kart sayısındaki artışı, e-ticaretin yükselişini ve temassız ödemelerin günlük yaşamda önemli bir rol oynamaya başladığını gözler önüne serdi.

KART SAYISI ARTTI, HARCAMA 24 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

2025 yılının sonu itibarıyla Türkiye’de bankacılık ve kredi kartı sayısı, bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 5,8 artarak 460 milyon adede ulaştı. Bu kartların 142 milyonu kredi kartı, 318 milyonu ise banka kartı olarak kaydedildi. Banka ve kredi kartları ile gerçekleştirilen toplam alışveriş hacmi, yüzde 51,9 artış göstererek 24 trilyon 62 milyar TL seviyesine çıktı. Harcamaların 20 trilyon 425 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar TL’si ise banka kartlarıyla yapıldı.

KREDİ KARTINDA PEŞİN ÖDEME AĞIRLIĞI KORUNDU

2025 yılı itibarıyla kredi kartı harcamalarında peşin ödeme tercihinin yükselişte olduğu gözlemlendi. Kredi kartları ile yapılan alışverişlerin yüzde 80,5’i peşin ödeme ile, yüzde 19,5’i ise taksitli işlem olarak gerçekleştirildi. 20 trilyon 425 milyar TL’lik kredi kartı harcamasının 16 trilyon 433 milyar TL’si peşin, 3 trilyon 991 milyar TL’si ise taksitli işlemlerden oluştu.

E-TİCARETTE TAKSİTLİ İŞLEMLER YÜKSELİŞTE

E-ticaret segmentinde ise farklı bir durum dikkat çekti. 2025 yılı içinde kredi kartlarıyla yapılan e-ticaret harcamalarının toplamı 6 trilyon 706 milyar TL’ye ulaştı. Bu harcamaların yüzde 65,6’sı peşin, yüzde 34,4’ü ise taksitli işlemler olarak kaydedildi. Taksitli e-ticaret harcamalarının payı ise yüzde 57,8’e yükselerek, 2024’teki yüzde 55,5 seviyesinin üzerine çıktı.

E-TİCARETİN PAYI YÜZDE 32,8’E ULAŞTI

2025 yılı itibarıyla e-ticaret, toplam kartlı alışverişlerin yüzde 32,8’ini kapsadı. Son beş yıllık veriler, e-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payının sürekli bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Sektörel bazda e-ticaret payının en yüksek olduğu alanlar ise; seyahat (yüzde 57), elektrik-elektronik ve bilgisayar (yüzde 51) ile yapı malzemeleri (yüzde 46) olarak belirlendi.

E-TİCARETTE EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Bir önceki yıla göre e-ticaret harcamalarında en yüksek artış; sağlık/kozmetik (yüzde 86), market (yüzde 85) ve yapı malzemeleri (yüzde 69) sektörlerinde görüldü. Seyahat (yüzde 50), giyim (yüzde 43) ve telekomünikasyon (yüzde 34) sektörleri ise daha ılımlı bir büyüme kaydetti.

TEMASSIZ ÖDEMELER KALICI ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Araştırma, temassız ödemelerin 2025 yılındaki güçlü yükselişini de ortaya koydu. Yıl sonunda temassız işlem sayısı 7 milyar 960 milyona ulaşırken, bu işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki oranı yüzde 68 olarak belirlendi. Son beş yılda temassız işlemlerin payı yüzde 47’den yüzde 68’e çıkarak işlem adedinin de yaklaşık üç kat artış gösterdiği görüldü. Bu veriler, temassız ödemelerin hız ve kullanım kolaylığı sayesinde tüketiciler için kalıcı bir ödeme alışkanlığı haline geldiğini gösteriyor.