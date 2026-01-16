Suriye Ordusundan YPG/SDG Mensuplarına Çağrı

suriye-ordusundan-ypg-sdg-mensuplarina-cagri

Suriye’de YPG/SDG’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ordu, terör örgütü mensuplarına yönelik olarak YPG/SDG saflarından ayrılmaları çağrısında bulundu. Ayrılma konusunda, YPG/SDG mensuplarının en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri istendi.

AYRIM YAPILMADAN KABUL EDİLECEK

Devlet yetkilileri, “Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği” mesajını verdi. Açıklamada, yaşanan sorunun bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü mensupları ve eski Beşar Esad rejiminin kalıntılarıyla olduğu kaydedildi. Bu unsurların sivilleri hedef almayı ve Suriye toplumunu yok etmeyi amaçladığı vurgulandı. “Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün.” denildi.

YENİ TESLİMLER GERÇEKLEŞTİ

Dün, YPG/SDG mensubu bir grup, Halep’in doğusunda bulunan Deyr Hafir bölgesinde silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu bildirildi.

