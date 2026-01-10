Suriye Ordusundan YPG/SDG’ye Karşı Sert Yanıt

suriye-ordusundan-ypg-sdg-ye-karsi-sert-yanit

Suriye Ordusu’ndan Açıklama Geldi

Suriye resmi ajansı tarafından yapılan habere göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin, “Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10’dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği” belirtildi. Yapılan bu saldırıların sivillere zarar verdiği ve ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.

YPG/SDG HEDEF ALINDI

Suriye Ordusu’nun bu artışa karşılık olarak İHA kaynaklarını etkili bir şekilde hedef aldığı, ayrıca YPG/SDG’nin faaliyet gösterdiği alanlardaki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği kaydedildi. İmha edilen araç sayısının daha sonra açıklanacağı bilgisiyle birlikte, ordunun bu eyleminin, “son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu” da vurgulandı.

Tepkiler Sürecek

Ordunun askeri operasyonlarının burada durmayacağı, saldırılara karşılık vermenin sonraki aşamalarının uygun zaman ve zeminde gerçekleştirileceği duyuruldu. YPG/SDG’nin 6 Ocak tarihinden bu yana Halep’teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda, biri çocuk, dördü kadın toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 104 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı.

