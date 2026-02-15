Suriye Uyruklu Çocuk Su Dolu Çukura Düştü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’nde gerçekleşti. Boş bir arazide arkadaşlarıyla oynayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir Suriye uyruklu çocuk, yağmur sebebiyle su birikintisi oluşan 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, kurtarmak amacıyla suya girdi. Çocuğu sudan çıkaran vatandaşlar, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin akabinde, çocuğun cansız bedenini otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Çocuğun kimliği ile ilgili bilgiler, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda belirlenecek. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.