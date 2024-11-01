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“Suriye ve Irak’taki Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

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SURİYE VE IRAK’TA TERÖRİST OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamı sağlanırken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN KARarlILIĞI

Açıklamada, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!” ifadelerine yer verdi.

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