Suriye Ve SDG Haseke’de Önemli Anlaşma Sağladı

Suriye’de gergin anlar yaşanıyor. Ülkedeki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması doğrultusunda Suriye ordusunun ilerleyişi sürüyor. Bu çerçevede, Şam yönetimi ile PKK/YPG’nin Suriye uzantısı olan SDG arasında Haseke’de anlaşma sağlandığı ifade edildi.

4 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG’ye Haseke bölgesi için kapsamlı bir idari ve askeri mekanizma geliştirmesi amacıyla 4 günlük süre tanıdığını duyurdu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamanın ayrıntıları şu şekilde belirtildi: – Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine girmeyecek. – Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna dair zaman çizelgesi ve detaylar ilerleyen günlerde değerlendirilecek. – Anlaşma gereğince, Suriye askerlerinin Kürt köylerine girmesi yasaklanıyor ve bu köylerde yerel güvenlik güçleri dışında herhangi bir silahlı birlik bulunamayacak. – Abdi, SDF’den Savunma Bakan Yardımcılığı için bir aday, Haseke Valiliği için bir başka aday ve Halk Konseyi’nde temsil edilecek kişilerin isimlerini iletecek.

ANLAŞMA BUGÜN 20:00’DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Ayrıca, anlaşmanın uygulanma sürecine bugün saat 20:00’den itibaren başlanacağı ifade edildi.