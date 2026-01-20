Suriye Ve SDG Haseke’de Tarihi Anlaşmaya İmza Attı

suriye-ve-sdg-haseke-de-tarihi-anlasmaya-imza-atti

Suriye’de Gelişen Durumlar

Suriye’de mevcut olan sıcak gelişmeler çerçevesinde, ülkede yürürlükte bulunan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması dahilinde Suriye ordusunun ilerlemesi devam ediyor. Bu çerçevede, Şam yönetimi ile PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG arasında Haseke’de bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

SÜRE TANINDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG’ye Haseke için ayrıntılı bir idari ve askeri mekanizma geliştirmesi amacıyla 4 gün süre tanıdığını açıkladı.

ANLAŞMA HUSUSLARI

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Suriye güçleri Haseke ile Kamışlı şehirlerinin merkezlerine girmeyecek. Ayrıca, Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyona dair zaman çizelgesi ve ayrıntılar daha sonra görüşülecek. Anlaşma gereğince, Suriye askeri güçlerinin Kürt köylerine girmesi söz konusu olmayacak ve bu köylerde yerel güvenlik güçleri haricinde başka herhangi bir silahlı kuvvet bulunamayacak.

UYGULAMAYA BAŞLANACAK

Anlaşmanın etkinliğine, gün içerisinde saat 20:00’den itibaren başlanacağı bilgisi verildi.

