Suriye’ye Gönüllü Geri Dönüşler Hız Kazandı

Esad yönetiminin düşmesinin ardından Suriye’de yeni bir dönem başlayarak, terör örgütünün bulunduğu alanlardan temizlenmesi sağlanıyor. Yaşanan tarihi gelişmeler doğrultusunda ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri de hız kazanıyor. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nı gezerek, Türkiye’nin yürüttüğü gönüllü, güvenli ve düzenli geri dönüş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GERİ DÖNÜŞLER 2024’TE BAŞLAYACAK

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye’nin göç yönetimini tarihsel ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu süreçte insan hakları, hukuk ve milli menfaatlerimiz temelinde; medeniyet değerlerimizden güç alarak; ülkemizin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde; bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.” dedi. 2016 yılından itibaren Türkiye’de ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü dönüşlerinin başladığını ve bu konuda 8 Aralık 2024’te yaşanan gelişmelerin geri dönüşleri hızlandırdığını söyledi.

DÖNÜŞ BAŞVURULARI İLLERDEN YAPILIYOR

Kök, sürecin her aşamasının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü dile getirerek, “Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilir.” ifadelerini kullandı. İnternet aracılığıyla randevu alanların, aynı gün ya da ertesi gün randevu alabildiğini vurgulayan Kök, İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemlerin tamamlanmasından dolayı sınır kapılarında herhangi bir bekleme olmadığını belirtti.

GERİ DÖNÜŞ PROSEDÜRÜ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Türkiye’nin 8 Aralık 2024’ün hemen ardından dünya genelinde örnek gösterilen ‘Öncü Göçmen’ uygulamasını hayata geçirdiğini anımsatan Kök, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelmelerine olanak tanıyan çıkış izni verildiğini söyledi. “Gönüllü geri dönüşlere dair işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisinin katıldığı, şeffaf bir süreçte ve uluslararası standartlara uygun biçimde titizlikle yürütülmektedir.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜN TOPLAM SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, 2016-2025 yılları arasında gerçekleştiren toplam gönüllü geri dönüş sayısı 1 milyon 318 bine ulaştı.