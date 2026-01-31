Suriye Yönetimi Kontrolü Tüm Bölgelere Yayma Hedefinde

suriye-yonetimi-kontrolu-tum-bolgelere-yayma-hedefinde

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Suriye TV’de yaptığı açıklamalarda ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecine dair önemli bilgiler sundu.

KONTROL 10 GÜN İÇİNDE DEVREDİLECEK

Mustafa’nın verdiği bilgilere göre, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün pazartesi gününden itibaren görevine başlayacağı bildirildi. SDG mensuplarının statüsü hakkında da dikkat çeken bir ifade kullanan Mustafa, bu kişilerin Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edileceğini belirtti. Şam yönetimi ile YPG arasında duyurulan yeni mutabakat, ateşkesin yanına YPG unsurlarının kademeli olarak Suriye ordusuna entegrasyonunu da ekliyor.

Bakan Mustafa, Suriye hükümetinin yetkisi altında olacak tüm devlet kurumlarına vurgu yaparak, “Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak.” açıklamasında bulundu. Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını ve istisna yapılmayacağını vurgulayan Mustafa, bu konuda kararlı bir tutum sergiledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlü isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi

Uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü YouTuberlar ve rapçilerin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo ve Berkcan Güven operasyonda dikkat çeken isimler.
Gündem

Kenevir Üretimi İçin 21 İl Belirlendi

Kenevir üretimi, lif ve sapın yanı sıra tıbbi ilaçlarda da kullanılmak üzere yenilendi. 21 ilde tıbbi amaçlı yetiştiricilik onaylı alanlarda gerçekleştirilecek.
Gündem

Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Volkswagen, ABD'de 45 binden fazla ID.4 aracını, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Gündem

Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.
Gündem

Hazine’nin Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı: 80,9 Milyar Lira

2025 yılı için Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak öngörüldü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.