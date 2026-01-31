Suriye Yönetimi Kontrolü Tüm Bölgelere Yayma Hedefinde

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Suriye TV’de yaptığı açıklamalarda ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecine dair önemli bilgiler sundu.

KONTROL 10 GÜN İÇİNDE DEVREDİLECEK

Mustafa’nın verdiği bilgilere göre, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün pazartesi gününden itibaren görevine başlayacağı bildirildi. SDG mensuplarının statüsü hakkında da dikkat çeken bir ifade kullanan Mustafa, bu kişilerin Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edileceğini belirtti. Şam yönetimi ile YPG arasında duyurulan yeni mutabakat, ateşkesin yanına YPG unsurlarının kademeli olarak Suriye ordusuna entegrasyonunu da ekliyor.

Bakan Mustafa, Suriye hükümetinin yetkisi altında olacak tüm devlet kurumlarına vurgu yaparak, “Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak.” açıklamasında bulundu. Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını ve istisna yapılmayacağını vurgulayan Mustafa, bu konuda kararlı bir tutum sergiledi.