Sürü İHA Testi: 20 KARGU İHA Tam İskan Başarısı

Savunma Teknoloji Mühendislik (STM) firması, 20 adet vurucu KARGU İHA ile sürü İHA teknolojisi çerçevesinde düzenlenen testte, hedefleri gerçek mühimmatla tam isabetle imha etti. Test, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Burada İHA’lar, tamamen milli algoritmalar ile tasarlanan dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde tek bir operatör tarafından kontrol edildi.

SÜRÜ İHA TEKNOLOJİSİ

KALKIŞ VE OTONOM HEDEF BELİRLEME

KARGU sürüsü, kalkışlarının ardından görev bölgesine otonom olarak ulaşarak üç farklı hedef için alt sürülere ayrıldı. Bu aşamanın ardından başarılı saldırılar gerçekleşti. Teste, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve kara kuvvetleri komutanlığından üst düzey askeri yetkililer de katılarak süreci izledi.

İLK OPERASYONEL TEST

HEDEFLER TAM İSABETLE İMHA EDİLDİ

Hedeflerin tam isabetle imha edildiği bu saldırı, Türkiye’de sürü İHA kabiliyetinin gerçek mühimmat kullanılarak test edildiği ilk çalışma olarak dikkat çekti. 10 kilometrelik görev menziline sahip KARGU İHA’ları, 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. İnsan veya araç hedeflerini ayırt edebilen bu İHA’lar, taşıdıkları anti-personel veya zırh delici mühimmat ile, gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurarak hedef tipine uygun otonom saldırılar gerçekleştirebiliyor.