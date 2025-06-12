Survivor 2025 All Star’da Üç Yarı Finalist

SON OYUNDA GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA MÜCADELE

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale kalabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Daha önce Batuhan ve Adem finalist olarak adlarını yazdırdı. Adem, Ayşe ile karşılaştığı oyunu 5-1’lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist olmayı başardı.

SONA KALAN İKİ İSİM VE MÜCADELE

Mücadele sonunda sona kalan Ayşe ve Volkan, parkurda kozlarını paylaştı. Yapılan mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlayan Volkan, 3. yarı finalist olarak adını duyurmayı başardı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor’a veda etmek zorunda kaldı.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Survivor’daki heyecan, 12 Haziran’daki yarı final ile sürecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise 13 Haziran’da gerçekleşecek.