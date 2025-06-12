Survivor 2025 Yarışması Devam Ediyor

SON OYUNDA YENİ FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Gönüllüler takımının Survivor 2025 All Star’daki son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale kalabilmek için kıyasıya bir yarış sergiledi. Daha önce Batuhan ve Adem finalistlik mücadelesini kazanarak finale yükselmişti. Adem, Ayşe ile yaptığı oyunu 5-1 lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist oldu.

Ayşe VE VOLKAN’IN MÜCADELESİ

Sonda kalan Ayşe ve Volkan, parkurda birbirleriyle mücadele etti. Bu çekişmeli mücadelenin ardından kazanan taraf Volkan oldu ve bu sonuçla 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor’a veda etti.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Survivor’daki heyecan, 12 Haziran’daki yarı final ile devam edecek. Ardından 13 Haziran’da gerçekleştirilecek büyük finalde ise şampiyon belirlenmiş olacak.